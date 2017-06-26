Доработать сайт на вордпресе

$235
Веб-программированиеЗакрыт9 заявок284 просмотра
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1. меню в сайдбар

2. блок акционные предложения

3. блок новые товары

4. блок система скидок

5. статьи из блога

Прикрепляю ескиз размщения  ﻿

6 лет назад
kostya_grabovets
Константин 
43 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва(-1)
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