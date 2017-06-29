Сделать правки по сайту (Bitrix)

Приветствую. Есть сайт на кмс bitrix https://clck.ru/BMARW.

Нужно сделать правки по сайту. По срокам не торопим, качество - в приоритете.

Список правок:

1. Оптимизировазировать скорость загрузки и вес сайта, сделать сжатие статичных файлов, оптимизация иображений, js,css и т п.

На данный момент сайт (а вернее только главная страница) весит 21+ мб, а скорость его загрузки 30+ сек, это не адекватные цифры.

2. Полностью подправить, чтобы гугл полюбил сайт, проверять по сервису: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=vengel.ru&tab=desktop

3. В кнопках расширивания нужно подхватывать изображение и сниппет, либо часть текста: http://c.qbro.ru/210617_3ttdd51.png . В IOS норм работает, в Widows не подхватывает.

4. Форму заказа сделать адаптивной, чтобы помещалась на экране: http://c.qbro.ru/210617_lerl529.png

5. Подключить lazyload к картинкам под товаром: http://c.qbro.ru/210617_zu0zj47.png (Что бы картинки загружались по мере просмотра тем самым ускорится работа сайта)

6. Убрать неактуальные фильтры товаров: http://c.qbro.ru/210617_djtga02.png (оставить только нужные)

7. В разделе О Компании при нажатие на Услуги, пропадает слева пункт меню.

8. Удалить раздел Б.У. Товаров или заполнить его. Так же есть страницы где встречается технический текст - убрать или переписать туда контент. (Статьи, вопросы-ответы, новости)

9. http://vengel.ru/catalog/khlebnye-razvaly/modylnuy+razval+s+tumbochkami/ убрать стрелки прокрутки фоток, если фотографии только 3шт. и прокрутка не нужна.

Моб. Версия.

1) Меню на главной странице уезжает под картинки с продукцией.

2) На внутренних (страница с продуктом) поверх меню появляются стрелки прокрутки фотографий.

3) На странице с продуктом не работают стрелки прокрутки фоток. (иногда работает)

4) На странице с продуктом не работают готовые работы, при нажатие действий не проихсодит.

5) На странице с продуктом под описанием, убрать название раздела и бренд