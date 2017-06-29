Сделать правки по сайту (Bitrix)

добавить на главную 1. меню в сайдбар 2. блок акционные предложения 3. блок новые товары 4. блок система скидок 5. статьи из блога Прикрепляю ескиз размщения
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую. Есть сайт на кмс bitrix https://clck.ru/BMARW.
Нужно сделать правки по сайту. По срокам не торопим, качество - в приоритете.
Список правок:
1. Оптимизировазировать скорость загрузки и вес сайта, сделать сжатие статичных файлов, оптимизация иображений, js,css и т п.
На данный момент сайт (а вернее только главная страница) весит 21+ мб, а скорость его загрузки 30+ сек, это не адекватные цифры.
2. Полностью подправить, чтобы гугл полюбил сайт, проверять по сервису: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=vengel.ru&tab=desktop
3. В кнопках расширивания нужно подхватывать изображение и сниппет, либо часть текста: http://c.qbro.ru/210617_3ttdd51.png . В IOS норм работает, в Widows не подхватывает.
4. Форму заказа сделать адаптивной, чтобы помещалась на экране: http://c.qbro.ru/210617_lerl529.png
5. Подключить lazyload к картинкам под товаром: http://c.qbro.ru/210617_zu0zj47.png (Что бы картинки загружались по мере просмотра тем самым ускорится работа сайта)
6. Убрать неактуальные фильтры товаров: http://c.qbro.ru/210617_djtga02.png (оставить только нужные)
7. В разделе О Компании при нажатие на Услуги, пропадает слева пункт меню.
8. Удалить раздел Б.У. Товаров или заполнить его. Так же есть страницы где встречается технический текст - убрать или переписать туда контент. (Статьи, вопросы-ответы, новости)
9. http://vengel.ru/catalog/khlebnye-razvaly/modylnuy+razval+s+tumbochkami/ убрать стрелки прокрутки фоток, если фотографии только 3шт. и прокрутка не нужна.
Моб. Версия.
1) Меню на главной странице уезжает под картинки с продукцией.
2) На внутренних (страница с продуктом) поверх меню появляются стрелки прокрутки фотографий.
3) На странице с продуктом не работают стрелки прокрутки фоток. (иногда работает)
4) На странице с продуктом не работают готовые работы, при нажатие действий не проихсодит.
5) На странице с продуктом под описанием, убрать название раздела и бренд
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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