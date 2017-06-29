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Евгений Кравченко
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34 года
Россия
/
Краснодар
7 лет на
фриланс
-бирже
Был
6 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Станислав
sliak
48 лет
Россия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
94 отзыва
(-4)
$40
10 баллов
7 лет назад
Сделать правки по сайту (Bitrix)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Отзывы заказчиков
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