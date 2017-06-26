Программа по управлению датами встречи в Вк

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки145 просмотров
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Здравствуйте ! Необходимо  разработать программу для автоматической перестановки дат во встрече ВКонтакте. Чтобы можно было заранее прописывать в календаре грядущие мероприятия, а программа после окончания одного будет сама переставлять на следующее.с ув!

6 лет назад
Vladimir8989
Владимир 
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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