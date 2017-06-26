Программа по управлению датами встречи в Вк

Добрый день уважаемые фрилансеры! В поисках человека для реализации 2х личных кабинетов на сайт http://bankpl.ru/1) Клиента, в котором будут его личные данные и статус заявки 2) Сотрудников, у которых будет показано кол-во их клиентов, их данные (из ...