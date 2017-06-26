Восстановление страницы сайта

Нужно восстановить страницы сайта о проектах на WordPress.

https://c-discurs.ru/results/provedeniya-intervyu-po-maslozhirovoy-produktsii/

Для этого необходимо восстановить показ материала, как бы двумя столбцами. Перенести влево напротив других параметров раздела:

Стадия реализации:

Результаты:

Логотип сделать значительно меньше

Cроки проведения:

Объём выборки:

2. Проекты заполняются в определенной форме, следовательно, чтобы следующие проекты так же были заполнены по исправленной форме предыдущих.

3. При выполнении работы ничего не должно полететь из других разделов сайта.

100% оплата после выполнения и проверки работ.