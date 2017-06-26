Восстановление страницы сайта

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Нужно восстановить страницы сайта о проектах на WordPress.  

https://c-discurs.ru/results/provedeniya-intervyu-po-maslozhirovoy-produktsii/  

Для этого необходимо восстановить показ материала, как бы двумя столбцами. Перенести влево напротив других параметров раздела: 

Стадия реализации: 

Результаты: 

Логотип сделать значительно меньше 

Cроки проведения: 

Объём выборки: 

2. Проекты заполняются в определенной форме, следовательно, чтобы следующие проекты так же были заполнены по исправленной форме предыдущих. 

3. При выполнении работы ничего не должно полететь из других разделов сайта. 

100% оплата после выполнения и проверки работ.

6 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад