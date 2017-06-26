Восстановление страницы сайта

добавить на главную 1. меню в сайдбар 2. блок акционные предложения 3. блок новые товары 4. блок система скидок 5. статьи из блога Прикрепляю ескиз размщения
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно восстановить страницы сайта о проектах на WordPress.
https://c-discurs.ru/results/provedeniya-intervyu-po-maslozhirovoy-produktsii/
Для этого необходимо восстановить показ материала, как бы двумя столбцами. Перенести влево напротив других параметров раздела:
Стадия реализации:
Результаты:
Логотип сделать значительно меньше
Cроки проведения:
Объём выборки:
2. Проекты заполняются в определенной форме, следовательно, чтобы следующие проекты так же были заполнены по исправленной форме предыдущих.
3. При выполнении работы ничего не должно полететь из других разделов сайта.
100% оплата после выполнения и проверки работ.
- Похожие заказы
- $235Веб-программирование9 заявокЗакрыт6 лет назад
Подробности в переписке.Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
нужно привязать к корпаротивной почте yandexВеб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сделать мега-меню как на [url=https://gelendzhik.mediamarkt.ru ]сайте[/url] Уже используется мега меню на базе модуля JUX Mega Menu for JoomShopping, если есть возможность, то сделать переделку данного модуля. Меню должно прилипать вверху страницы Т.е. исходя из того что уровней вложенности ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
1.1 Разработка нового структурного решения на основе предоставленныхматериалов.1.2 Обеспечить оптимизацию новой верстки согласно требованиям браузеров иразличных устройств.1.3 Настройка функционального бота для приема и отправки депозитов отигроков.1.4 Обеспечить корректную интеграцию сайта с сервисами Steam API и ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Нужна форма заказа + отправка писем администратору и заказчику. форма такая - http://jacobs-ua.coffee/order-coffee.html Ваша цена и сроки?Завершен6 лет назад
Вкратце. Нужно поставить wordpress на хостинге (hoster.ru), применить тему, модули и прочее как на zebraaudio.ru, применить тему и перенести содержимое с того же сайта. Т.е. нужно как бы заново собрать этот сайт по большей части ...Завершен6 лет назад
Здравствуйте ! Необходимо разработать программу для автоматической перестановки дат во встрече ВКонтакте. Чтобы можно было заранее прописывать в календаре грядущие мероприятия, а программа после окончания одного будет сама переставлять на следующее.с ув!Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Приветствую. Есть сайт на кмс bitrix https://clck.ru/BMARW. Нужно сделать правки по сайту. По срокам не торопим, качество - в приоритете. Список правок: 1. Оптимизировазировать скорость загрузки и вес сайта, сделать сжатие статичных файлов, оптимизация иображений, js,css и т ...Завершен6 лет назад
Привет. В прикрепленном ТЗ описана основная идея и нужное API сейчас. От вас: сроки, цена. Предпочтительно NodeJS или JAVA. Но и другие варианты реализации готов рассмотреть.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад