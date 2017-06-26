Разработка нового структурного решения

Веб-программированиеЗакрытнет заявок131 просмотр
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1.1  Разработка нового структурного решения на основе предоставленныхматериалов.1.2  Обеспечить оптимизацию новой верстки согласно требованиям браузеров иразличных устройств.1.3  Настройка функционального бота для приема и отправки депозитов отигроков.1.4  Обеспечить корректную интеграцию сайта с сервисами Steam API и др.1.5  Обеспечить необходимое наполнение и доработки сайта.1.6  Подключение всех активных библиотек и модулей для корректной работы всехразделов сайта, включая элементы получения уведомлений, депозита, чата и др.1.7  Другие пользовательские доработки, которые возникнут в ходе работы ипринятия работы.1.8  Предоставить подробную инструкцию для самостоятельного управления сайтом.

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6 лет назад
dimawork
Дмитрий 
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв