Настроить WordPress для бизнес игры+обучения

Есть несколько купленных плагинов, не хватает усидчивости все собрать в рабочую машину, нужно настроить логику работы:

Логика:

1. Человек заходит по рекламе или рефссылке на посадочную страницу с 3 пакетами для оплаты (1.000, 3.000, 10.000 рублей)

2. При выборе пакета, нужно запросить его email адрес. Сразу после ввода, нужно авторизовать его на сайте (выслать логин и пароль от кабинета на email адрес) и перебросить на страницу с оплатой.

3. Пока он не оплатил в кабинете только ссылка на оплату и общие сведения

4. Сразу после оплаты поменять статус пользователя, дать ему доступ к каталогу курсов (нужно его сделать, скорее всего просто плагин какой-то установить), и выдать рефсссылку для привлечения других пользователей. Ссылка на самом видном месте в кабинете.

5. Как-то реализовать рассылку от сайта, от его имени и IP, чтобы пользователям приходили сообщения о новых регистрациях партнеров и новых уроках.

6. Возможно еще какие-то мелкие доработки всплывут походу настройки этого всего.

Ищу спеца именно по Wordpress, чтобы потом можно было обращаться для поддержки и развития проекта.