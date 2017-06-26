Разработка сервиса по продвижению инстаграм на Yii2

ТЗ упрощённое:

1)Сайт должен быть адаптирован под телефон, планшет , пк.

2) Чат с тех поддержкой. + внутрий чат для сотрудников. (Также иметь возможность открыть любой из чатов сотрудников с любого устройства).

3) Предусмоть и проработать функцию антибан. (т.е функция которая будет сообщаться пользователю о том что они привысели лимит каких либо функций)

4) Прикрепление к агрегаторам. Возможность оплаты, создания счета пользователя который можно пополнять и оставить на счете деньги + автоматическое списание

Возможность расширять личный кабинет (т.е расширять колличество ячеек под аккаунты, либо уменьшать)

Функции сервиса:

- работа в режиме мультиаккаунт (возможность пользователю использовать десятки аккаунтов для продвижения)

- выставления таймера заданий, с возможностью паузы.

- подписка , подписка + лайк

(по хэштегам, списку пользователей, гиолакации, по конкурентам)

- пролайкивание пользователей

(по хэштегам, списку пользователей, геолакации, по конкурентам)

- отписка, отписка только от тех на кого подписался с помощью данного сервиса.

Возможности создания белого списка пользователей ( т.е от списка которого не отпишется сервис)

- рассылка в Direct сообщение минимум 500 символов (По списку, по конкурентам)

Более подробно при общении. Связь через ватсап