Нужнo дoрaботaть очень прoстой cкpипт на Python 3: Teкущая функционaльноcть: Oдин HTTP GET ендпoинт, кoтopый принимаeт cсылку на YouTube pолик в пaрaмeтре и возвращaeт, чepез библиoтеку YouTube-DL, сcылку на eго скачивaниe (напpимеp, такую ccылку можно пoлучить >youtube-dl ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ упрощённое:
1)Сайт должен быть адаптирован под телефон, планшет , пк.
2) Чат с тех поддержкой. + внутрий чат для сотрудников. (Также иметь возможность открыть любой из чатов сотрудников с любого устройства).
3) Предусмоть и проработать функцию антибан. (т.е функция которая будет сообщаться пользователю о том что они привысели лимит каких либо функций)
4) Прикрепление к агрегаторам. Возможность оплаты, создания счета пользователя который можно пополнять и оставить на счете деньги + автоматическое списание
Возможность расширять личный кабинет (т.е расширять колличество ячеек под аккаунты, либо уменьшать)
Функции сервиса:
- работа в режиме мультиаккаунт (возможность пользователю использовать десятки аккаунтов для продвижения)
- выставления таймера заданий, с возможностью паузы.
- подписка , подписка + лайк
(по хэштегам, списку пользователей, гиолакации, по конкурентам)
- пролайкивание пользователей
(по хэштегам, списку пользователей, геолакации, по конкурентам)
- отписка, отписка только от тех на кого подписался с помощью данного сервиса.
Возможности создания белого списка пользователей ( т.е от списка которого не отпишется сервис)
- рассылка в Direct сообщение минимум 500 символов (По списку, по конкурентам)
Более подробно при общении. Связь через ватсап
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно перенести сайт на сервер и выполнить некоторые правки, согласно ТЗ. Сайт написан Ruby.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Измeнить cтандapтнoe oфopмлениe зaкaза в мaгазине на opencart на: 1. ФИO (полноcтью) 2. -- тeлефон -- почта: -- aдpeс (индекс, гoрoд (выпадающee меню: cм. п.3), улица,дом, квaртиpa) -- пacпортные дaнные (серия, номep, дата выдaчи) – для вcеx кpoмe Мoсквы у котoрыx ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть несколько купленных плагинов, не хватает усидчивости все собрать в рабочую машину, нужно настроить логику работы: Логика: 1. Человек заходит по рекламе или рефссылке на посадочную страницу с 3 пакетами для оплаты (1.000, 3.000, 10.000 рублей) 2. При ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно доработать сайт , доска объявлений , недвижимость . 1. в списке объявлений вывести 20 объявлений http://stroyki.pro/yaroslavl/novostroyki 2. Вход в личный кабинет ( Invalid Parameter – yiibaseInvalidParamException) 3. вывести на карту похожие объекты 4.привязать к одному городу другой домен. 5. сортировка 6.7.8.9 ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Подробности в переписке.Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно восстановить страницы сайта о проектах на WordPress. https://c-discurs.ru/results/provedeniya-intervyu-po-maslozhirovoy-produktsii/ Для этого необходимо восстановить показ материала, как бы двумя столбцами. Перенести влево напротив других параметров раздела: Стадия реализации: Результаты: Логотип сделать значительно меньше Cроки проведения: Объём выборки: 2. Проекты заполняются в определенной ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
нужно привязать к корпаротивной почте yandexВеб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сделать мега-меню как на [url=https://gelendzhik.mediamarkt.ru ]сайте[/url] Уже используется мега меню на базе модуля JUX Mega Menu for JoomShopping, если есть возможность, то сделать переделку данного модуля. Меню должно прилипать вверху страницы Т.е. исходя из того что уровней вложенности ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
1.1 Разработка нового структурного решения на основе предоставленныхматериалов.1.2 Обеспечить оптимизацию новой верстки согласно требованиям браузеров иразличных устройств.1.3 Настройка функционального бота для приема и отправки депозитов отигроков.1.4 Обеспечить корректную интеграцию сайта с сервисами Steam API и ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад