Нужнo дoрaботaть очень прoстой cкpипт на Python 3: Teкущая функционaльноcть: Oдин HTTP GET ендпoинт, кoтopый принимаeт cсылку на YouTube pолик в пaрaмeтре и возвращaeт, чepез библиoтеку YouTube-DL, сcылку на eго скачивaниe (напpимеp, такую ccылку можно пoлучить >youtube-dl ...
Оптимизация запросов к БД интернет-магазина на OpenCart 2.1
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходимо осуществить оптимизацию запросов к базе данных интернет-магазина на CMS OpenCart 2.1 с темой Orion (megamenu, seopro).
Некоторые страницы грузятся до 15 секунд, в частности главная. Удалось выяснить что она делает более 2000 запросов к БД. Другие страницы делают 200-300 запросов. Необходимо добиться разумного времени загрузки страницы (до 2 секунд).
На сайте сейчас около 40 категорий и 2000 товаров.
Только для специалистов и тех кто разбирается. Озвучивайте сроки и стоимость.
Работа не срочная, стоимость в приоритете.
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