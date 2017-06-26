Оптимизация запросов к БД интернет-магазина на OpenCart 2.1

Добрый день!

Необходимо осуществить оптимизацию запросов к базе данных интернет-магазина на CMS OpenCart 2.1 с темой Orion (megamenu, seopro).

Некоторые страницы грузятся до 15 секунд, в частности главная. Удалось выяснить что она делает более 2000 запросов к БД. Другие страницы делают 200-300 запросов. Необходимо добиться разумного времени загрузки страницы (до 2 секунд).

На сайте сейчас около 40 категорий и 2000 товаров.

Только для специалистов и тех кто разбирается. Озвучивайте сроки и стоимость.

Работа не срочная, стоимость в приоритете.