Оптимизация запросов к БД интернет-магазина на OpenCart 2.1

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки308 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день! 

Необходимо осуществить оптимизацию запросов к базе данных интернет-магазина на CMS OpenCart 2.1 с темой Orion (megamenu, seopro). 

Некоторые страницы грузятся до 15 секунд, в частности главная. Удалось выяснить что она делает более 2000 запросов к БД. Другие страницы делают 200-300 запросов. Необходимо добиться разумного времени загрузки страницы (до 2 секунд). 

На сайте сейчас около 40 категорий и 2000 товаров. 

Только для специалистов и тех кто разбирается. Озвучивайте сроки и стоимость.  

Работа не срочная, стоимость в приоритете.

OpenCart
6 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дорабoтать скрипт на Python / youtube-dl (audio)

    Нужнo дoрaботaть очень прoстой cкpипт на Python 3:  Teкущая функционaльноcть:  Oдин HTTP GET ендпoинт, кoтopый принимаeт cсылку на YouTube pолик в пaрaмeтре и возвращaeт, чepез библиoтеку YouTube-DL, сcылку на eго скачивaниe (напpимеp, такую ccылку можно пoлучить &gt;youtube-dl ...

    Python
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Технические доработки сайта на Joomla 3

    [b][i]1. Настроить "[/i][i]Хлебные крошки![/i][/b] (навигационная цепочка). У них не должна быть кликабельна последняя цепочка неавиационного меню. Элементы дизайна должны отображаться корректно. [i][b]2. Семантическая разметка Schema.org. [/b][/i] В семантической разметке присутствуют ошибки, необходимо устранить все ошибки семантической разметки по валидатору Яндекса и ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Opencart наcтpoйка oфоpмлeния заказa

    Измeнить cтандapтнoe oфopмлениe зaкaза в мaгазине на opencart на:  1. ФИO (полноcтью)  2.  -- тeлефон  -- почта:  -- aдpeс (индекс, гoрoд (выпадающee меню: cм. п.3), улица,дом, квaртиpa)  -- пacпортные дaнные (серия, номep, дата выдaчи) – для вcеx кpoмe Мoсквы у котoрыx ...

    OpenCart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка сервиса по продвижению инстаграм на Yii2

    ТЗ упрощённое:  1)Сайт должен быть адаптирован под телефон, планшет , пк.   2) Чат с тех поддержкой.  + внутрий чат для сотрудников. (Также иметь возможность открыть любой из чатов сотрудников с любого устройства).   3) Предусмоть и проработать функцию антибан. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настроить WordPress для бизнес игры+обучения

    Есть несколько купленных плагинов, не хватает усидчивости все собрать в рабочую машину, нужно настроить логику работы:  Логика:   1. Человек заходит по рекламе или рефссылке на посадочную страницу с 3 пакетами для оплаты (1.000, 3.000, 10.000 рублей)  2. При ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Yii2

    Нужно доработать сайт , доска объявлений , недвижимость .  1.  в списке объявлений вывести 20 объявлений http://stroyki.pro/yaroslavl/novostroyki 2.  Вход в личный кабинет ( Invalid Parameter – yiibaseInvalidParamException)  3. вывести на карту  похожие объекты   4.привязать к одному городу другой домен.   5. сортировка   6.7.8.9 ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Восстановление страницы сайта

    Нужно восстановить страницы сайта о проектах на WordPress.   https://c-discurs.ru/results/provedeniya-intervyu-po-maslozhirovoy-produktsii/   Для этого необходимо восстановить показ материала, как бы двумя столбцами. Перенести влево напротив других параметров раздела:  Стадия реализации:  Результаты:  Логотип сделать значительно меньше  Cроки проведения:  Объём выборки:  2. Проекты заполняются в определенной ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка меню готового шаблона Joomla

    Сделать мега-меню как на [url=https://gelendzhik.mediamarkt.ru ]сайте[/url]  Уже используется мега меню на базе модуля JUX Mega Menu for JoomShopping, если есть возможность, то сделать переделку данного модуля. Меню должно прилипать вверху страницы Т.е. исходя из того что уровней вложенности ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад