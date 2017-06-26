Доработка проекта (ember.js)

Необходима доработка приложения, написано полностью с нуля на ember.js. На текущий момент 95% приложения разработано, но по мере апробации возникает необходимость проведения точечных текущих доработок как в интерфейсной части, так и в серверной.

Все подробности по текущим задачам при отклике на данный проект. Примерная оценка текущего объема доработок – около 10000р., также можно рассмотреть доплату за "погружение" в чужой код.