Анонимный чат (тет-а-тет)

Требуется сделать скрипт анонимного чата.

Стоит instantcms.

Функция очень простая. Пользователь выбирает пол собеседника, нажимает "поиск" и подключается к тому, кто в это же время ищет с противоположным полом. И они начинают общаться в окне. Имена (логины) они свои не видят.

На сайте есть пользователи, внутреннее общение, база данных - словом отдельные функции уже все есть. Нужно просто собрать это в один пакет.