Анонимный чат (тет-а-тет)

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка777 просмотров
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Требуется сделать скрипт анонимного чата.

Стоит instantcms.

Функция очень простая. Пользователь выбирает пол собеседника, нажимает "поиск" и подключается к тому, кто в это же время ищет с противоположным полом. И они начинают общаться в окне. Имена (логины) они свои не видят.

На сайте есть пользователи, внутреннее общение, база данных - словом отдельные функции уже все есть. Нужно просто собрать это в один пакет.

6 лет назад
H2O2
Иван 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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