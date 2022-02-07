Редизайн интерфейса сайта, с упором на мобильную версию

Здравствуйте.

Нужно вникнуть в текущий и продумать новый интерфейс так, чтобы «блондинкам» было проще разобраться в функционале. Сделать адаптивный дизайн в едином стиле, и более современным (закругления, тени…)

Примеры тут - https://design4users.com/ru/ui-dizajn-dlja-finansovyh-prilozhenij/

Всего примерно 25 экранов, но структура и элементы у многих повторяются.

Есть небольшие отличия в зависимости от роли пользователя (гость, авторизованный, премиум), и от устройства (андроид или ios)

Скриншоты посмотреть можно тут - https://docs.google.com/document/d/1oDRt8ff24JpSHZdXDrX6-aWM7VM1rjbDD4DTp0focq4/edit?usp=sharing

Предпочтительно, готовый проект Figma, в идеале - макеты в HTML+СSS+JS, где крайне желательно использовать те же имена файлов, id и классы, которые есть сейчас, чтобы было проще интегрировать новый дизайн (готов доплатить).

Ну или редизайн сайта "под ключ"

Оплата на ЯД, WMZ, карту банка РФ, поэтапно.

Или БС. По предоплате не работаем.

Указывайте в заявке что именно предлагаете (Figma, HTML+СSS+JS или "под ключ")

Спасибо.