Редизайн интерфейса сайта, с упором на мобильную версию

$400
Дизайн интерфейсов и игрЗавершен13 заявок867 просмотров
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Здравствуйте.

Нужно вникнуть в текущий и продумать новый интерфейс так, чтобы «блондинкам» было проще разобраться в функционале. Сделать адаптивный дизайн в едином стиле, и более современным (закругления, тени…)

Примеры тут - https://design4users.com/ru/ui-dizajn-dlja-finansovyh-prilozhenij/

Всего примерно 25 экранов, но структура и элементы у многих повторяются.

Есть небольшие отличия в зависимости от роли пользователя (гость, авторизованный, премиум), и от устройства (андроид или ios)

Скриншоты посмотреть можно тут - https://docs.google.com/document/d/1oDRt8ff24JpSHZdXDrX6-aWM7VM1rjbDD4DTp0focq4/edit?usp=sharing

Предпочтительно, готовый проект Figma, в идеале - макеты в HTML+СSS+JS, где крайне желательно использовать те же имена файлов, id и классы, которые есть сейчас, чтобы было проще интегрировать новый дизайн (готов доплатить).

Ну или редизайн сайта "под ключ"

Оплата на ЯД, WMZ, карту банка РФ, поэтапно.

Или БС. По предоплате не работаем.

Указывайте в заявке что именно предлагаете (Figma, HTML+СSS+JS или "под ключ")

Спасибо.

2 года назад
davgarik
Игорь 
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
dlmme
24 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
8 дней назад
2 года назад
$425
21 день
RUBWMZ
Все отлично и по срокам и по качеству и по обратной связи.
Все отлично, оплата вовремя, быстрая обратная связь, рекомендую к сотрудничеству 🙂