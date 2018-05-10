Необходимо доработать http://negawa.af-web.ru/ . Добавить недостающие страницы на текущий момент, помочь с наполнением. Просьба оценить объем работ и предложить цену. Нужно за 2 дня привести в порядок. мне нужно добавть страницы аналогично www.hartmann-valves.com ...