Необходимо настроить фильтры на вывод товаров в плагине Modx

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка182 просмотра
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Здравствуйте.

Надо настроить фильтры и вывести товары в плагине mSearch2 и mFilter на сайте.

Как пример - jung-pro.ru, наш сайт сделан по его образу и подобию.

MODX
6 лет назад
Paquito
33 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
2 года назад