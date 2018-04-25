Требуется доработать галерею сайта на Joomla

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки147 просмотров
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1 Требуется доработать галерею сайта а именно тобавить кнопочку право влево чтобы можно было листать картинки в галерее на сайте tkbud.com.ua.

2 Также требуется изменить верстку/добавить картинки/видеоролики на страничку http://tkbud.com.ua/poroshkovaya-pokraska

Joomla
6 лет назад
mrpeer_1
50 летГреция
12 лет в сервисе
Был
месяц назад