Наполнить сайт на Wordpress контентом с другого сайта

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки147 просмотров
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Необходимо наполнить мой сайт на wordpress (agro.startprom.com) контентом с другого сайта ( himagroprom.ru ). 

Пример заполненной страницы - http://agro.startprom.com/%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82/ 

Установлен Visual Composer

Требуется знание CMS Wordpress, Visual Composer, а также познания в html/css

WordPressСайт на WordPress
6 лет назад
MihailMiller
Михаил 
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад