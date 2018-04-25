Плагин на PHP для поиска товаров woocommerce

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка147 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день. 

Необходимо создать плагин поиска по товарам woocommerce. 

В поиске необходимо следующие поля: поиск по названию, по цене (price range) и по дате проводимого мероприятия (да, к woocommerce подключено система и продукты выводятся как мероприятия с датами). 

Вывод поля поиска на странице с использованием шорткода.

PHPWooCommerce
6 лет назад
rustyua
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад