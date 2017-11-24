alex623

Громов Александр alex623

 
25 летРоссия/Волгоград
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Веб-программирование, создание сайтов на CMS WORDPRESS

Приветcтвую, Меня Александр.Занимаюсь созданием и установкой сайтов на WORDPRESS. 

Я считаю, что мои сильные стороны моя креативность и пунктуальность. Моя цель # 1 всегда будет соответствовать вашим потребностям и срокам. Моей специализацией является веб-разработка: программирование, оптимизация, тестирование и обслуживание. Весь перечень работ: верстка, натяжка на движок, настройка и программирование функционала. Постоянно обучаюсь и повышаю уровень своих способностей и навыков. Готов к долговременному сотрудничеству.

WordPressСайт на WordPress
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
antera
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Необходимо повысить скорость загрузки сайта на CMS Wordpress
Александр очень быстро выполнил поставленную задачу, даже сам не ожидал, рекомендую
Рад сотрудничеству.
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