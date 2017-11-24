Веб-программирование, создание сайтов на CMS WORDPRESS

Приветcтвую, Меня Александр.Занимаюсь созданием и установкой сайтов на WORDPRESS.

Я считаю, что мои сильные стороны моя креативность и пунктуальность. Моя цель # 1 всегда будет соответствовать вашим потребностям и срокам. Моей специализацией является веб-разработка: программирование, оптимизация, тестирование и обслуживание. Весь перечень работ: верстка, натяжка на движок, настройка и программирование функционала. Постоянно обучаюсь и повышаю уровень своих способностей и навыков. Готов к долговременному сотрудничеству.