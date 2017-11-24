Веб-программирование, создание сайтов на CMS WORDPRESS
Приветcтвую, Меня Александр.Занимаюсь созданием и установкой сайтов на WORDPRESS.
Я считаю, что мои сильные стороны моя креативность и пунктуальность. Моя цель # 1 всегда будет соответствовать вашим потребностям и срокам. Моей специализацией является веб-разработка: программирование, оптимизация, тестирование и обслуживание. Весь перечень работ: верстка, натяжка на движок, настройка и программирование функционала. Постоянно обучаюсь и повышаю уровень своих способностей и навыков. Готов к долговременному сотрудничеству.
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$30
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Портфолио
- Карельские памятники172 просмотра
- Landing page "AutoShop"164 просмотра
- Landing page "Продажа Power Bank"154 просмотра
- Landing page "Phone Ton"157 просмотров
- Landing page "Action CAM"186 просмотров
- Landing page "Swiss gear"262 просмотра
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
6 лет назад
Александр очень быстро выполнил поставленную задачу, даже сам не ожидал, рекомендую
Ответный отзыв
Рад сотрудничеству.