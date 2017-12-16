Akmkin

Александр Akmkin

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Full-stack PHP программист

Я Full Stack PHP программист

Ответственный, трудолюбивый и легкообучаемый

Со знанием следующих языков и технологий:

Бекенд: PHP 5+, MySQL, MSSQL, C/C++/C#, Java (J2ME, J2SE, J2EE), Haskel, Ruby

Фронтенд: JS, jQuery, jCanvas, ajax, HTML5, CSS, React, Angular 

Фреймворки: Kohana 2.7-3.3, Yii2, Laravel, Zend

CMS: WordPress, Joomla!, DLE, OpenCart

Администрирование серверов: Ubuntu 14.04, 16.04, CentOS 5, 6

git, bash, ssh - мои верные спутники

Создал с нуля несколько коммерческих сайтов: (к сожалению NDA не даёт показать примеры) интернет-магазин, новостной портал, недвижимость в регионах, несколько сайтов-визиток. 

Разработал с нуля на фреймворке Kohana CRM для бизнеса (бух. и складской учёт, отчётность, планирование, поставки, продажи, документация ООО и ИП и т.д.) 

Занимался администрированием и настройкой Linux и Windows серверов и их дальнейшим сопровождением. 

Участвовал в Open-Source проектах, а именно - разработка и тестирование драйверов под Linux, правки в код ядра на C

Участвовал в разработке игры NannyNotes - логика уровней, графическая составляющая движка игры, 2d физика объектов

Немного работал в сопровождении сайта на RoR - понимаю структуру, логику этого фреймворка

Стремлюсь к бекенд - разработке, но и фронтенд и вёрстка меня не останавливают. Люблю учиться - новые технологии, движки, фреймворки, языки...

В свободное время я не программист, а виртуальный пилот - небо, облака, высота - это всё заставляет мозг отдохнуть после напряженного дня, мыслям собраться и выстроиться в стройный ряд, а на следующий день я с чистой головой снова весь в работе.

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Отзывы заказчиков

Pilsen
42 года
16 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Нужно распарсить товары из CSV файла в массив
PHP
Работа выполнена быстро и качественно. Признателен Адександру за помощь. Рекомендую!
Рекомендую. Предоплата - оплата в срок, задача поставлена четко, на вопросы отвечает быстро. Доволен и хотел бы и далее сотрудничать
Ответный отзыв
nik_skolkovo
Никита 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Починить парсер
++ все хорошо
+
Ответный отзыв
Civic1111
36 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
9 баллов
7 лет назад
Мелкие корректировки на сайте для CMS DLE-10.4
DLE
Работать понравилось, в скайпе созванивались - обсуждали все и сразу происходила верстка.
Чётко, быстро, понятно. Задачи выполнены, оплата произведена, что ещё нужно?
Ответный отзыв
nik_skolkovo
Никита 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Поправить сайт
+
Ok
Ответный отзыв
alex623
Громов 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Парсер товаров
Хороший исполнитель, сделал все качественно и быстрее заданного срока рекомендую !!!
Верно сформулированная задача - половина успеха. Оплата вовремя, общение на высоте, решение возникших вопросов оперативное. Рекомендую как заказчика.
Ответный отзыв
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Веб-программирование
7 отзывов
$15/час
от $3от 1 часа
нет рейтинга