Full-stack PHP программист

Я Full Stack PHP программист

Ответственный, трудолюбивый и легкообучаемый

Со знанием следующих языков и технологий:

Бекенд: PHP 5+, MySQL, MSSQL, C/C++/C#, Java (J2ME, J2SE, J2EE), Haskel, Ruby

Фронтенд: JS, jQuery, jCanvas, ajax, HTML5, CSS, React, Angular

Фреймворки: Kohana 2.7-3.3, Yii2, Laravel, Zend

CMS: WordPress, Joomla!, DLE, OpenCart

Администрирование серверов: Ubuntu 14.04, 16.04, CentOS 5, 6

git, bash, ssh - мои верные спутники

Создал с нуля несколько коммерческих сайтов: (к сожалению NDA не даёт показать примеры) интернет-магазин, новостной портал, недвижимость в регионах, несколько сайтов-визиток.

Разработал с нуля на фреймворке Kohana CRM для бизнеса (бух. и складской учёт, отчётность, планирование, поставки, продажи, документация ООО и ИП и т.д.)

Занимался администрированием и настройкой Linux и Windows серверов и их дальнейшим сопровождением.

Участвовал в Open-Source проектах, а именно - разработка и тестирование драйверов под Linux, правки в код ядра на C

Участвовал в разработке игры NannyNotes - логика уровней, графическая составляющая движка игры, 2d физика объектов

Немного работал в сопровождении сайта на RoR - понимаю структуру, логику этого фреймворка

Стремлюсь к бекенд - разработке, но и фронтенд и вёрстка меня не останавливают. Люблю учиться - новые технологии, движки, фреймворки, языки...

В свободное время я не программист, а виртуальный пилот - небо, облака, высота - это всё заставляет мозг отдохнуть после напряженного дня, мыслям собраться и выстроиться в стройный ряд, а на следующий день я с чистой головой снова весь в работе.