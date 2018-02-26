Вот инструкция по модулю DLE Ufmoon: https://youtu.be/dJ9VO7roKmQ ТЗ по модулю: https://youtu.be/GQT3BltTwDA
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
7 лет назад
Вот инструкция по модулю DLE Ufmoon: https://youtu.be/dJ9VO7roKmQ ТЗ по модулю: https://youtu.be/GQT3BltTwDA
нужно сделать мелкие корректировки на сайте: https://yadi.sk/d/1KQY4oYa3SpVnu
Нужно доконца настроить модуль "moonserials" для CMS DLE-10.4 для публикации сериалов (дальнейшее автоматическое обновление серий в сериале). А также вывести блок на главной с обновлениями сериалов. - видео того что сделано мной и ...