Civic1111

Алексей Ковальчук Civic1111

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Akmkin
38 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Мелкие корректировки на сайте для CMS DLE-10.4
DLE
Чётко, быстро, понятно. Задачи выполнены, оплата произведена, что ещё нужно?
Работать понравилось, в скайпе созванивались - обсуждали все и сразу происходила верстка.
Ответный отзыв
gitt
38 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 отзывов
$50
7 баллов
7 лет назад
Доконца настроить модуль "moonserials" для CMS DLE-10.4
DLE
Во время работы были временые задержки, по ответам на вопросы и оплаты. Появились дополнительные задачи которые не были обговорены в ТЗ. Не смотря на данные нюансы, работа была интересной, спасибо.
Понравилось работать. Делает техническое задание хорошо и не дорого. Всем советую.
Ответный отзыв