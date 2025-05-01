Видео монтаж

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Открыт13 заявок79 просмотров

Есть с десяток мелких (15-30 сек) роликов, надо их нарезать и скомпоновать в одно более-менее динамичное видео, добавить заставку в начало и конец (кадр какой-то плюс бросающийся в глаза текст заголовка).

Расскажите, сколько будет стоить за один ролик и за десяток подобных работ (т.е. на более-менее постоянной основе делать 10 таких видео в месяц).

Пришлите, пожалуйста, несколько линков на видео, которое вы делали.

Монтаж видеороликовНарезка видеоОбработка видеоРедактирование видеоСоздание видео
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