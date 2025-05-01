Требуется женщина в возрасте 29-40 лет для съемок видео на YouTube. Задача - ярко отыграть роль мамы школьника. Необходим доступ к компьютеру и желательно игра GTA V для выполнения задания.
Видео монтаж
Есть с десяток мелких (15-30 сек) роликов, надо их нарезать и скомпоновать в одно более-менее динамичное видео, добавить заставку в начало и конец (кадр какой-то плюс бросающийся в глаза текст заголовка).
Расскажите, сколько будет стоить за один ролик и за десяток подобных работ (т.е. на более-менее постоянной основе делать 10 таких видео в месяц).
Пришлите, пожалуйста, несколько линков на видео, которое вы делали.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $60Видеомонтаж1 заявкаОткрыт4 дня назад
- $100
Требуется создать привлекательное видео тизер и промо для игровой платформы в веб3. Цель – восхитить аудиторию и привлечь фанатов. Необходимо представить примеры работ, похожих на тему заказа.Открыт5 дней назад
- $20
Требуется специалист для создания видео ролика продукта. Необходимо взаимодействие для отбора кандидатов из предоставленного списка чатов. Задача включает размещение объявления и оценку качества работ претендентов, чтобы выбрать подходящего исполнителя.Открыт5 дней назад
- $5
Требуется записать живой видео-отзыв о онлайн-курсе по массажу лица. Отзыв должен быть на повседневном фоне с хорошим освещением. Текст для отзыва предоставляется по техническому заданию.Видеомонтаж5 заявокОткрыт5 дней назад
Требуется видеомонтажер для нарезки длинных видео (15-20 минут) на короткие форматы для TikTok, Shorts и Reels. Необходим приятный монтаж, чтобы привлечь зрителей к основному видео. Оплата в USDT за каждое видео. Исполнитель должен иметь опыт и понимание темы криптовалют.Видеомонтаж15 заявокОткрыт7 дней назад
- $250
Требуется профессиональный монтаж Reels и видео для питомника ориентальных котят и мейнкунов. Необходимо создать качественный контент для TikTok и Instagram с целью привлечения и удержания подписчиков. Ожидается выполнение 2-3 Reels в неделю, акцент на яркие и привлекательные моменты.Видеомонтаж16 заявокОткрыт8 дней назад
- $250
Требуется видеомонтажер для работы над проектами на YouTube. Ищем специалиста, способного качественно монтировать видео. Опыт в YouTube приветствуется.Видеомонтаж13 заявокОткрыт8 дней назад
Ищем TikTok специалиста для создания контента музыкального канала. Обязанности: разработка стратегии, написание сценариев и видеомонтаж. Требуются навыки в продвижении на платформе и базовом монтаже. Работа онлайн с гибким графиком, заработная плата обсуждается на собеседовании.Закрыт4 дня назад
Требуется специалист по видеомонтажу для редактирования текста на видео. Необходимо адаптировать текст под стиль видео и анимировать его движение в течение 5 секунд. Подробности обсуждаются в личных сообщениях.Видеомонтаж9 заявокОткрыт11 дней назад
- $900
Компания BigMotion.ai ищет моушен-дизайнера для создания видеороликов для Facebook Ads. Идеальный кандидат должен быть самостоятельным и разбираться в актуальных трендах. Обязательно предоставление примеров работ и указание бюджета за 10 роликов в неделю или почасовой ставки. Бюджет составляет от $400 до $900 в месяц.Видеомонтажнет заявокЗакрыт7 дней назад