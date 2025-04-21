Ищем TikTok специалиста для создания контента музыкального канала. Обязанности: разработка стратегии, написание сценариев и видеомонтаж. Требуются навыки в продвижении на платформе и базовом монтаже. Работа онлайн с гибким графиком, заработная плата обсуждается на собеседовании.
Монтаж видео
Привет. Я ищу монтажера видео для ютуб. может эта возможность как раз для тебя?
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