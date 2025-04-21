Монтажер

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Открыт15 заявок127 просмотров

Требуется специалист для нарезки reels из видео

ReelsНарезка видео
19 дней назад
Любовь
19 дней в сервисе
Была
18 дней назад

Заявки фрилансеров

Артём
 
22 года
5 дней в сервисе
Был
8 часов назад
3 дня назад
Радмир
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
день назад
5 дней назад
Максим
 
16 лет
14 дней в сервисе
Был
3 дня назад
5 дней назад
Валерия
 
29 лет
2 года в сервисе
Была
5 дней назад
5 дней назад
Єва
 
25 лет
2 месяца в сервисе
Была
10 дней назад
10 дней назад
Богдан
 
20 лет
3 месяца в сервисе
Был
10 дней назад
15 дней назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
3 часа назад
15 дней назад
Валентин
 
19 лет
16 дней в сервисе
Был
10 дней назад
16 дней назад
Даша
 
27 лет
месяц в сервисе
Была
3 дня назад
17 дней назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
61 отзыв
18 дней назад
Максим
 
43 года
3 года в сервисе
Был
18 часов назад
18 дней назад
Александра
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
10 часов назад
18 дней назад
Карина
 
18 лет
месяц в сервисе
Была
18 дней назад
18 дней назад
Ярослав
 
14 лет
4 года в сервисе
Был
11 минут назад
1 отзыв
18 дней назад
Назар
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 часа назад
3 отзыва(-1)
18 дней назад