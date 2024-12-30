Композер для видеопроекта

Требуется монтаж вертикальных видеороликов для Instagram и YouTube из готовых горизонтальных материалов. Форматы: 1080x1920 для reels, 2160p для YouTube и квадрат 1:1 для постов. Необходимо комбинировать, замедлять и ускорять видео. Всего нужно создать 25 различных тем, по 3 ролика на каждую.