Требуется создать динамичный видеоролик для YouTube на основе предоставленных фрагментов. Видео должно иметь профессиональный стиль, качественные плашки и шрифты, а также музыкальное сопровождение. Ожидается креативный подход к нарезке и созданию сюжета, чтобы удерживать внимание взрослой аудитории со средним и высоким доходом.
Композер для видеопроекта
Ищу композера для выполнения задач: клинап, хромакей, композинг и рендер. Проект включает около сорока шотов с 3D-персонажами, длительность шотов от 3 до 10 секунд с различной сложностью. Бюджет: легкий шот - 2000, средний - 4000, сложный - 6000. Идеально подойдёт как профессионалу, так и новичку для получения опыта.
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