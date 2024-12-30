Композер для видеопроекта

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт1 заявка10 просмотров

Ищу композера для выполнения задач: клинап, хромакей, композинг и рендер. Проект включает около сорока шотов с 3D-персонажами, длительность шотов от 3 до 10 секунд с различной сложностью. Бюджет: легкий шот - 2000, средний - 4000, сложный - 6000. Идеально подойдёт как профессионалу, так и новичку для получения опыта.

Рендеринг
16 дней назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
7 часов назад
14 дней назад

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