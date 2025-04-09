Выдеоролик для ютуб

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Открыт7 заявок34 просмотра

Задача :

- чтобы видео было динамичным

- качественное плашки и шрифты

- целевая аудитория- взрослые люди, со средним и высоким доходом , поэтому стиль видео должен быть соответствующим и профессиональным

⁃ В основном тема моего канала - экспертная с добавлением лайф контента, чтобы его было не скучно смотреть.

⁃ Чтобы в видео был сюжет .

⁃ Вставки , переходы + качественные плашки и музыкальное сопровождение , где необходимо.

- качественные муз.вставки - важны !!

Чтобы его было вовлеченно и не скучно смотреть зрителю

Также я отправляю примеры, на которые опираюсь.

https://youtu.be/8VseWCYRU7U?si=x0qLX2EvjLqu6FJZ

https://youtu.be/KITAoXAjkFg?si=zeqkOXYldsw7lsZJ

Нужно сделать бесплатный тестовый ролик на 2-4 мин. чтобы посмотреть подходим ли мы друг другу для долгосрочной работы (в дальнейшем ролики будут на +/-15минут)
Я шлю ссылочку для работы с исходником:

https://drive.google.com/drive/folders/1fkIKr0vqmMh_pgEUh8WHFA3v_OcH5ryI?usp=sharing

Тут уже есть нарезка,это просто нарезка. Видеофрагменты не связаны по смыслу, последовтельность тоже не оформлена, ее можно и нужно менять. Это место для Вашего творческого подхода, который важен в работе. Благодарю 🙂

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