Требуется монтаж вертикальных видеороликов для Instagram и YouTube из готовых горизонтальных материалов. Форматы: 1080x1920 для reels, 2160p для YouTube и квадрат 1:1 для постов. Необходимо комбинировать, замедлять и ускорять видео. Всего нужно создать 25 различных тем, по 3 ролика на каждую.
Выдеоролик для ютуб
Задача :
- чтобы видео было динамичным
- качественное плашки и шрифты
- целевая аудитория- взрослые люди, со средним и высоким доходом , поэтому стиль видео должен быть соответствующим и профессиональным
⁃ В основном тема моего канала - экспертная с добавлением лайф контента, чтобы его было не скучно смотреть.
⁃ Чтобы в видео был сюжет .
⁃ Вставки , переходы + качественные плашки и музыкальное сопровождение , где необходимо.
- качественные муз.вставки - важны !!
Чтобы его было вовлеченно и не скучно смотреть зрителю
Также я отправляю примеры, на которые опираюсь.
https://youtu.be/8VseWCYRU7U?si=x0qLX2EvjLqu6FJZ
https://youtu.be/KITAoXAjkFg?si=zeqkOXYldsw7lsZJ
Нужно сделать бесплатный тестовый ролик на 2-4 мин. чтобы посмотреть подходим ли мы друг другу для долгосрочной работы (в дальнейшем ролики будут на +/-15минут)
Я шлю ссылочку для работы с исходником:
https://drive.google.com/drive/folders/1fkIKr0vqmMh_pgEUh8WHFA3v_OcH5ryI?usp=sharing
Тут уже есть нарезка,это просто нарезка. Видеофрагменты не связаны по смыслу, последовтельность тоже не оформлена, ее можно и нужно менять. Это место для Вашего творческого подхода, который важен в работе. Благодарю 🙂
Заявки фрилансеров
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