Монтаж видео для ютуб

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НУжно смонтировать простенькое видео на ютуб

Пример другого блогера https://www.youtube.com/watch?v=xUAye34lBaA&t=573s
Фоновая музычка
маленькие шатания экрана в некоторых моментах
видосы 10-30 минут
жду ответ по цене

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17 дней назад
Станислав
17 дней в сервисе
Был
17 дней назад

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