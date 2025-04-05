Требуется выполнить видеомонтаж, добавив движущийся 3D-объект в видео. Необходимо обеспечить качественную интеграцию 3D-графики в видеоряд.
Монтаж видео на ютуб
Монтаж видео на ютуб
Формат: тревел-влог + нативная реклама
Длительность видео: около 20 минут
Тема выпуска: Путешествие в Таиланд
Цель: Увеличить подписчиков, просмотры и конверсии на услуги через смыслы, вдохновение и нативную рекламу
Что будет предоставлено:
• Видео-материалы
• Голосовая дорожка (рефлексия + подводка к рекламе)
• Примеры наших продуктов (визуально / текстово)
Что нужно от монтажёра:
• Отсмотреть и собрать монтаж с опорой на настроение, красивый монтажный ритм (тревел-муд)
• Вставить аудио и построить вокруг него логичный видеоряд
• Интегрировать нативно продукты (сценарий от нас, визуальные блоки по согласованию)
• Сделать обложку и предложить 2–3 варианта заголовков с опорой на SEO/запросы
• Нарезки под Reels/Shorts (до 60 сек) — 2–3 шт с призывом к действию
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