Монтаж видео на ютуб

Формат: тревел-влог + нативная реклама

Длительность видео: около 20 минут

Тема выпуска: Путешествие в Таиланд

Цель: Увеличить подписчиков, просмотры и конверсии на услуги через смыслы, вдохновение и нативную рекламу

Что будет предоставлено:

• Видео-материалы

• Голосовая дорожка (рефлексия + подводка к рекламе)

• Примеры наших продуктов (визуально / текстово)

Что нужно от монтажёра:

• Отсмотреть и собрать монтаж с опорой на настроение, красивый монтажный ритм (тревел-муд)

• Вставить аудио и построить вокруг него логичный видеоряд

• Интегрировать нативно продукты (сценарий от нас, визуальные блоки по согласованию)

• Сделать обложку и предложить 2–3 варианта заголовков с опорой на SEO/запросы

• Нарезки под Reels/Shorts (до 60 сек) — 2–3 шт с призывом к действию