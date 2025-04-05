Монтаж видео на ютуб

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Открыт13 заявок53 просмотра

Монтаж видео на ютуб

Формат: тревел-влог + нативная реклама

Длительность видео: около 20 минут

Тема выпуска: Путешествие в Таиланд

Цель: Увеличить подписчиков, просмотры и конверсии на услуги через смыслы, вдохновение и нативную рекламу

 

Что будет предоставлено:

• Видео-материалы

• Голосовая дорожка (рефлексия + подводка к рекламе)

• Примеры наших продуктов (визуально / текстово)

Что нужно от монтажёра:

 

• Отсмотреть и собрать монтаж с опорой на настроение, красивый монтажный ритм (тревел-муд)

• Вставить аудио и построить вокруг него логичный видеоряд

• Интегрировать нативно продукты (сценарий от нас, визуальные блоки по согласованию)

• Сделать обложку и предложить 2–3 варианта заголовков с опорой на SEO/запросы

• Нарезки под Reels/Shorts (до 60 сек) — 2–3 шт с призывом к действию

YouTubeМонтаж видеороликовНарезка видеоОбработка видеоРедактирование видео
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