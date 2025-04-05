1xworld

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Открыт8 заявок101 просмотр

Будет записано авторское обращение-вызов (личность против личности, ~3мин). В конце нарезка из кадров, включающих в себя публикации, фрагменты высказываний, интервью

Требуется создание лаконичной композиции из имеющихся материалов, добавление визуальных эффектов, звука, переходов, субтитров и т.д. Задача на тексте выглядит слегка эфемерной, но мы созвонимся и все обсудим. Итоговый ролик 2-5мин. Очень хочется увидеть примеры ваших работ в схожем сетапе. Все должно быть готово в течение 7 дней (чем быстрее, тем лучше).

Добавление музыкиДобавление субтитровДобавление эффектовМонтаж видеороликовНарезка видео
месяц назад
Алексей
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