Создать видео для интернет проекта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Открыт16 заявок66 просмотров

Привет!

Нужно создать видео продукта, где будут указаны все преимущества сервиса.

Как обычно делают для различных сервисов.

Создание видео
месяц назад
Виктор
 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
19 дней назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Иван
 
21 год
4 дня в сервисе
Был
10 часов назад
4 дня назад
Даша
 
27 лет
17 дней в сервисе
Была
7 дней назад
7 дней назад
Дмитрий
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
14 дней назад
15 дней назад
Ксения
 
19 лет
16 дней в сервисе
Была
16 дней назад
16 дней назад
НИКИТА
 
25 лет
19 дней в сервисе
Был
19 дней назад
19 дней назад
Инна
 
29 лет
21 день в сервисе
Была
21 день назад
21 день назад
Владислав
 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
11 часов назад
29 отзывов
24 дня назад
#1
Видеомонтаж
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
7 часов назад
25 дней назад
Руслан
 
24 года
месяц в сервисе
Был
14 дней назад
месяц назад
Артур
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
6 часов назад
36 отзывов
месяц назад
ТОП-5
Видеомонтаж
Артём
 
23 года
месяц в сервисе
Был
22 дня назад
месяц назад
Ярослав
 
14 лет
4 года в сервисе
Был
6 часов назад
1 отзыв
месяц назад
Ярослав
 
19 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
месяц назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
8 часов назад
61 отзыв
месяц назад
Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
380 отзывов
месяц назад
ТОП-5
Видеомонтаж
Даня
 
16 лет
2 месяца в сервисе
Был
4 часа назад
месяц назад