Необходимо создать 3 коротких видео (по 30 секунд), в которых мебель из каталога будет размещена в интерьере. Каждое видео должно содержать 10-12 предметов, показанных в реалистичной съемке с камерой. Мебель должна быть в фокусе, корректно вписана в интерьер и показана без искажений. Задание включает использование доступных AI-инструментов визуализации.