Видео отзыв с собакой крупной породы

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Открыт2 заявки36 просмотров

Требуется видео отзыв с собакой бойцовской породы, либо крупной.

Присылайте фото собаки для согласования с заказчиком.

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24 дня назад
Станислав
 
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