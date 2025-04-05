Требуется монтаж видео тревел-влога о путешествии в Таиланд длительностью около 20 минут. Необходимо собрать видеоряд с красивым монтажным ритмом, интегрировать нативную рекламу, создать обложку и предложить варианты заголовков с учетом SEO. Также нужны нарезки под Reels/Shorts с призывом к действию.
Превью для ютуб ролика
Здравствуйте.
Нужно разработать превью для ролика на ютуб.
На превью будет автор видео, и графические спецэффекты.
В отклике - приведите пожалуйста примеры своих работ.
Спасибо!
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