Превью для ютуб ролика

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Открыт11 заявок68 просмотров

Здравствуйте.

Нужно разработать превью для ролика на ютуб.

На превью будет автор видео, и графические спецэффекты.

В отклике - приведите пожалуйста примеры своих работ.

Спасибо!

Обработка фотографийСоздание иллюстрацийСоздание картинокСоздание превью
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