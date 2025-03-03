Создать Ролик через нейро Сети

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Открыт7 заявок92 просмотра

Необходимо создать ролик через Нейро Сети ,
Тема продажа Пакетов Рекламы для промоутеров !
Текст есть , можно сделать минимальный дизайн для 3х Рекламных Пакетов где они буду всплывать на экране !
Человек ведёт рассказ у экрана с готовым текстом на Английском языке, где всплывают рекламные пакеты услуг !
Сложного ничего нет , единственное надо сделать в двух форматах на  Английском и Испанском языком текст я предоставлю !

ChatGPTАнглийский языкИспанский язык
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