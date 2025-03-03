Необходимо создать ролик через Нейро Сети ,

Тема продажа Пакетов Рекламы для промоутеров !

Текст есть , можно сделать минимальный дизайн для 3х Рекламных Пакетов где они буду всплывать на экране !

Человек ведёт рассказ у экрана с готовым текстом на Английском языке, где всплывают рекламные пакеты услуг !

Сложного ничего нет , единственное надо сделать в двух форматах на Английском и Испанском языком текст я предоставлю !