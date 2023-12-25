5-10 seconds feedback video

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Открыт3 заявки39 просмотров
Срочный заказ

English

video review for the store with technology

preferably exactly the box of any apple technology fresh models

exactly realistic video testimonial

Subject: buying a tech product at 46% off, fast delivery, happy with the deal

Tone of the testimonial: lively, appreciative, no script

Ask to show the product in your hands or wave your hand to make it look natural

Example of a task:

"Hi! I need a natural-looking video testimonial in English. It should sound like you received a tech product (like iPhone/MacBook) at 40-46% off, loved the deal, and were happy with the fast delivery. 15-40 seconds, casual tone, natural light. Mention ‘E once if possible."

Запись видеоотзывов
19 дней назад
Алекс
 
25 лет
19 дней в сервисе
Был
5 дней назад

Заявки фрилансеров

Адель
 
22 года
4 дня в сервисе
Был
4 дня назад
4 дня назад
Ярема
 
22 года
2 года в сервисе
Был
день назад
15 дней назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
7 часов назад
18 дней назад