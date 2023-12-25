Ищется специалист для выполнения клинапа на 12-секундном 4K-видео. Задача включает в себя удаление объектов с реки и дальнего плана. Требуются навыки в After Effects, Nuke или Blender, опыт в клинапе, ротоскопинге и трекинге. Работа удаленная, почасовая оплата, гибкий график.
5-10 seconds feedback video
English
video review for the store with technology
preferably exactly the box of any apple technology fresh models
exactly realistic video testimonial
Subject: buying a tech product at 46% off, fast delivery, happy with the deal
Tone of the testimonial: lively, appreciative, no script
Ask to show the product in your hands or wave your hand to make it look natural
Example of a task:
"Hi! I need a natural-looking video testimonial in English. It should sound like you received a tech product (like iPhone/MacBook) at 40-46% off, loved the deal, and were happy with the fast delivery. 15-40 seconds, casual tone, natural light. Mention ‘E once if possible."
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт13 дней назад
Требуется монтаж видео: вырезать моменты с вопросами и оставить только ответы. Наложить всплывающий текст на каждый вопрос, добавить красивые эффекты для создания более позитивного контента. Сделайте видео интересным и привлекательным.Открыт22 дня назад
Требуется создание видео-монтажа рекламного ролика для вебсайта. Необходим опыт в видеомонтаже. Подробности будут обсуждены на собеседовании.Открыт23 дня назад
- $30
Требуется записать видео отзыв на русском языке о выполненной работе по продвижению в соцсетях. Важно, чтобы говорящий хорошо владел русским языком. Длительность видео — до 30 секунд, возраст исполнителя от 25 лет и старше.Видеомонтаж10 заявокОткрыт23 дня назад
- $3
Необходимо смонтировать видео отзыв с собакой бойцовской или крупной породы. Для начала работы требуются фотографии собаки для согласования с заказчиком. Убедитесь, что видео качественное и соответствует требованиям.Видеомонтаж2 заявкиОткрыт24 дня назад
Требуется создать рекламный ролик с использованием нейросетей на тему продажи пакетов рекламы для промоутеров. Необходимо реализовать минимальный дизайн для трех рекламных пакетов, которые будут всплывать на экране. Текст предоставляется на английском и испанском языках. Человек ведет рассказ с готовым текстом. Задача несложная, требуются оба формата видео.Видеомонтаж7 заявокОткрыт24 дня назад
Требуется разработка превью для YouTube ролика, включающего изображение автора и графические спецэффекты. В отклике необходимо предоставить примеры выполненных работ.Видеомонтаж11 заявокОткрыт24 дня назад
Требуется монтаж видео тревел-влога о путешествии в Таиланд длительностью около 20 минут. Необходимо собрать видеоряд с красивым монтажным ритмом, интегрировать нативную рекламу, создать обложку и предложить варианты заголовков с учетом SEO. Также нужны нарезки под Reels/Shorts с призывом к действию.Открыт25 дней назад
- $100
Требуется выполнить видеомонтаж, добавив движущийся 3D-объект в видео. Необходимо обеспечить качественную интеграцию 3D-графики в видеоряд.Видеомонтаж9 заявокОткрыт25 дней назад
Требуется создание видеоролика длительностью 2-5 минут из материалов с авторским обращением. Необходимо добавить визуальные эффекты, звуковое оформление, переходы и субтитры. Работы должны быть выполнены в течение 7 дней. Примеры ваших работ в аналогичном формате приветствуются.Видеомонтаж8 заявокОткрытмесяц назад