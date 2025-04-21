Видеоблог из 3 дней

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Открыт11 заявок86 просмотров

Смонтировать видеоблог на 15-20 мин из готового материала

Монтаж видеороликов
11 дней назад
Гость
11 дней в сервисе
Был
11 дней назад

Заявки фрилансеров

Єва
 
25 лет
месяц в сервисе
Была
14 часов назад
14 часов назад
Иван
 
21 год
4 дня в сервисе
Был
10 часов назад
4 дня назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
7 часов назад
6 дней назад
Валентин
 
19 лет
7 дней в сервисе
Был
8 часов назад
6 дней назад
Ігор
 
26 лет
8 дней в сервисе
Был
день назад
8 дней назад
Илья
 
25 лет
13 дней в сервисе
Был
3 дня назад
9 дней назад
Юлия
 
19 лет
5 лет в сервисе
Была
день назад
9 дней назад
Варвара
 
16 лет
2 месяца в сервисе
Была
10 дней назад
10 дней назад
Алина
 
22 года
месяц в сервисе
Была
4 дня назад
10 дней назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
8 часов назад
61 отзыв
11 дней назад
Ярослав
 
14 лет
4 года в сервисе
Был
6 часов назад
1 отзыв
11 дней назад

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