Убрать пересвет на видео

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт3 заявки25 просмотров

Необходимо убрать пересвет на видео. Присылайте примеры работ до и после, а также прайс.

Обработка видео
14 дней назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Алина
 
22 года
месяц в сервисе
Была
4 дня назад
11 дней назад
Илья
 
25 лет
13 дней в сервисе
Был
3 дня назад
13 дней назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
7 часов назад
13 дней назад