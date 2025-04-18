Требуется видеомонтажер

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Открыт4 заявки82 просмотра

Задача сделать ролик максимально просто. Обрезать паузы. И в моментах где показываю экран убирать меня в угол экрана. + пару эффектов возможно. приветствуются люди которые работают в капкат. Бюджет маленький 5 минутный ролик - 100 рублей

CapCutДобавление эффектовМонтаж видеороликов
10 дней назад
Алексей
3 года в сервисе
Был
10 дней назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

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