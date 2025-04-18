Требуется смонтировать видеоблог продолжительностью 15-20 минут из предоставленного готового материала. Задача включает в себя обработку видео и создание связного сюжета за 3 дня.
Требуется видеомонтажер
Задача сделать ролик максимально просто. Обрезать паузы. И в моментах где показываю экран убирать меня в угол экрана. + пару эффектов возможно. приветствуются люди которые работают в капкат. Бюджет маленький 5 минутный ролик - 100 рублей
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