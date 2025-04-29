Моушен-дизайнер для Facebook Ads

$900
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
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Компания BigMotion.ai ищет моушен-дизайнера, который будет создавать ролики для Facebook Ads. Идеальный кандидат должен обладать чувством стиля, быть самостоятельным и разбираться в актуальных трендах. Требуется отправить лучший вертикальный ролик в личные сообщения и указать бюджет за 10 роликов в неделю или почасовую ставку. Бюджет компании составляет от $400 до $900 в месяц за производство роликов. Заявки без примеров работ не будут рассмотрены.

14 дней назад
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