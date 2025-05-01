Компания BigMotion.ai ищет моушен-дизайнера для создания видеороликов для Facebook Ads. Идеальный кандидат должен быть самостоятельным и разбираться в актуальных трендах. Обязательно предоставление примеров работ и указание бюджета за 10 роликов в неделю или почасовой ставки. Бюджет составляет от $400 до $900 в месяц.