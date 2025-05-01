Tik Tok специалист

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт2 заявки28 просмотров

Ищем специалиста, который будет создавать тик токи для музыкального канала. Обязанности включают создание контента для тик ток аккаунта музыкального лейбла: создание стратегии, написание сценариев, монтаж. Требования: знание особенностей тик ток платформы и продвижения в нем, навыки базового монтажа. Работа онлайн с свободным графиком, заработная плата обсуждается на собеседовании.

TikTokПродвижение в социальных сетяхСоздание креативов
11 дней назад
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Заявки фрилансеров

Илья
 
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Анна
 
44 года
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11 дней назад