Редактировать текст на видео

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Открыт9 заявок77 просмотров

Ищу человека который сможет редактировать текст на видео. Нужно сделать его похожим под стиль видео и чтобы он двигался на протяжении 5 секунд. Подробности и цену в лс

Монтаж видеороликовОбработка видеоРедактирование видеоСоздание видеоЦветокоррекция
11 дней назад
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