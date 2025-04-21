Монтаж Reels для питомника с котятами

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Открыт16 заявок117 просмотров

Необходим монтаж для Reels и видео в тик ток . У нас питомник Ориентальных котят и Мейнкунов , необходим качественный монтаж для привлечения и удержания подписчика .

Приблизительно 2-3 Reels в неделю .

ReelsМонтаж видеороликов
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