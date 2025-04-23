Сделать красивое видео тизер\промо saas продукта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Открыт2 заявки34 просмотра

игровая платформа для паблишинга игр в веб3.

Нужно сделать тизер, промо, эксплейнер видео этой платформы, чтобы восхитить аудиторию, собрать фанатов и тд.


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