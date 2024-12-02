Запись видео-отзыва о продукте

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Открыт5 заявок62 просмотра

Необходимо записать видео-отзыв об онлайн-курсе по теме массажа лица. Отзыв живой, на повседневном фоне, с хорошим светом, текст по ТЗ

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5 дней назад
Владлена
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Заявки фрилансеров

Тетяна
 
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