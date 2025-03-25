Дизайн плаката

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт12 заявок61 просмотр

На плакат 61х91см требуется дизайн: фото человека с бэкграундом и рекламным текстом.

Оцените, пожалуйста, по времени и по деньгам.

Спасибо!

Создание постеров
месяц назад
sskyba
Сергей 
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