Требуется дизайнер для создания 7 макетов больших баннеров (2х2 м) для наружной рекламы застройщика. Необходим опыт разработки макетов для печати и владение CorelDRAW. Все баннеры должны быть выполнены в едином стиле и имеют высокие требования к дизайну. Портфолио и стоимость проекта должны быть указаны в личном сообщении.