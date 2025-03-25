Требуется дизайнер для создания 7 макетов больших баннеров (2х2 м) для наружной рекламы застройщика. Необходим опыт разработки макетов для печати и владение CorelDRAW. Все баннеры должны быть выполнены в едином стиле и имеют высокие требования к дизайну. Портфолио и стоимость проекта должны быть указаны в личном сообщении.
Дизайн плаката
На плакат 61х91см требуется дизайн: фото человека с бэкграундом и рекламным текстом.
Оцените, пожалуйста, по времени и по деньгам.
Спасибо!
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