Лучший дизайн оформления витрин магазинов "Айкрафт"

$1938
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт5 заявок39 просмотров

Компания "Айкрафт" - крупнейшая в России компания по производству оптики приглашает студентов-дизайнеров, архитекторов и фрилансеров принять участие в конкурсе на лучший дизайн оформления витрин наших магазинов "Айкрафт Оптика"

Все необходимые материалы готовы предоставить.

1. Формат и условия участия

• Участники: молодые дизайнеры, фрилансеры, студенты архитектурных и дизайнерских вузов.

• Задача: разработать концепцию витринных оформлений для магазинов стрит-формата и торговых центров.

• Итоговый результат: рендеры + краткое описание концепции (можно добавить бюджетное обоснование).

2. Критерии оценки:

• Оригинальность идеи.

• Современность дизайна.

• Практичность и стоимость реализации.

• Визуальная привлекательность и соответствие бренду.

• Дедлайн: 1-1,5 месяца на подачу заявок.

Обращаться к Руденко Алле, руководитель рекламы и PR "Айкрафт"

Дизайн объектовРендеринг
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Eyekraft
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