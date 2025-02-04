Дизайнер интерьера для кафе и ресторанов

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт4 заявки54 просмотра

Ищем дизайнера-интерьера для создания полного альбома дизайн проекта для кафе и ресторанов, включая рабочую документацию и визуализации. Рассматриваем только кандидатов с опытом в общепите.

Визуализация объектовДизайн интерьеров
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Заур
 
41 год
3 года в сервисе
Был
8 часов назад
2 отзыва
3 месяца назад
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Интерьеры и Экстерьеры
Геворг
 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад
35 отзывов
3 месяца назад
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Интерьеры и Экстерьеры
Константин
 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
13 часов назад
3 месяца назад
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Интерьеры и Экстерьеры
Юра
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
3 месяца назад