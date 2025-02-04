Требуется визуализатор для отрисовки проекта участка. Рассматриваются предложения от студентов, обладающих хорошими навыками. Ожидается качественная работа по созданию интерьеров и экстерьеров.
Дизайнер интерьера для кафе и ресторанов
Ищем дизайнера-интерьера для создания полного альбома дизайн проекта для кафе и ресторанов, включая рабочую документацию и визуализации. Рассматриваем только кандидатов с опытом в общепите.
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