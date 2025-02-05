Рекламный макет

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен5 заявок36 просмотров

Здравствуйте!

Я косметолог и мне необходимо сделать рекламный макет. Это должно быть стильно,ярко и цеплять с первых секунд

Создание креативов
4 месяца назад
guest_16683596146338
2 года в сервисе
Была
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

vlr_rmnvch
Валерия 
22 года
4 года в сервисе
Была
23 дня назад
4 месяца назад
$10
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

vlr_rmnvch
Валерия 
22 года
4 года в сервисе
Была
23 дня назад
4 месяца назад
Кирилл
 
23 года
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Саша
 
18 лет
4 месяца в сервисе
Был
15 дней назад
4 месяца назад
Наталья
 
32 года
10 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
4 месяца назад
Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
онлайн
380 отзывов
4 месяца назад
ТОП-5
Наружная реклама

  • Похожие заказы

  • 2D-аниматор

    Требуются талантливые 2D-аниматоры для создания анимаций на платформе Youtube. Важно быстрое выполнение задач и соблюдение сроков. Необходимо наличие портфолио с примерами работ. Проектная работа с возможностью долгосрочного сотрудничества и оплатой в криптовалюте.

    Создание анимаций
    Анимация4 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Дизайнер моушен графики или графического дизайна

    Ищем профессионала для создания моушен графики или графического дизайна. Дедлайн по проекту до пятницы, предусмотрены правки. Подробности о компании и условиях работы будут предоставлены после отклика.

    Анимация3 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Дизайнер для анимации и графики

    Требуется дизайнер для выполнения задач по анимации и графике, включая создание видеороликов, титров и подписей. Ищется ответственный и мобильный специалист, который будет на связи и готов к сотрудничеству. Проекты начнутся в следующем году.

    Анимация объектовДобавление субтитров
    Анимация5 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Создание анимированных эмодзи

    Требуется дизайнер для создания анимированных эмодзи. Проект требует креативного подхода и навыков в анимации. Необходимы примеры предыдущих работ в данной области.

    Анимация2 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Анимиривоть 2d в after effects

    Требуется анимировать трейлер 2D игры в Adobe After Effects. Длительность ролика 40-45 секунд, с HD качеством. Строго 2D графика, возможен поиск музыки. Раскадровка и графика предоставляются. Основное внимание на имитацию геймплея.

    Анимация объектовСоздание анимацийAdobe After Effects
    Анимация3 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Требуется 2D моушн дизайнер для детского проекта

    Ищем 2D моушн дизайнера для создания 2-3 минутных мультипликационных роликов для детей. Обязанности включают анимирование персонажей, визуализацию спецэффектов и озвучку с использованием готовых материалов. Необходимы навыки работы с After Effects и Photoshop, умение работать со звуком и наличие примеров работ. Опыт от двух лет обязателен.

    Озвучка видеоAdobe After EffectsAdobe Photoshop
    Анимация2 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Дизайн онбординга с анимацией

    Разработайте дизайн онбординга для мобильного приложения, включая шесть анимированных экранов и анимацию логотипа на превью. Стилистика уже проработана. Обеспечьте минимальный вес и максимальный эффект. Техническое задание предоставлено.

    Дизайн мобильных приложений
    Анимация3 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Моушн дизайнер в гембле

    Требуется моушн дизайнер с опытом работы в гембле для выполнения анимационных проектов. Работа удаленная, без ограничений по доходу. Ожидается высокий уровень профессионализма и креативности.

    Telegram
    Анимация2 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Создание анимированных реакций для тг канала

    Ищется специалист для создания анимированных реакций для телеграм-канала. Необходимо отрисовать и анимировать изображения, чтобы они привлекали внимание пользователей. Опытные дизайнеры будут в приоритете.

    Анимациянет заявок
    Закрыт
    4 месяца назад