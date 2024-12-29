2D-аниматор

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  2. Анимация
Закрыт4 заявки17 просмотров

Мы срочно ищем талантливых 2D-аниматоров для создания анимаций на Youtube.

Важно уметь работать быстро и соблюдать установленные дедлайны.

Необходимо наличие портфолио с примерами работ.

Проектная работа с возможностью долгосрочного сотрудничества и оплатой криптовалютой.

Пример анимации: https://youtu.be/gBtp2zvc_Dg

Создание анимаций
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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