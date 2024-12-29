Ищем профессионала для создания моушен графики или графического дизайна. Дедлайн по проекту до пятницы, предусмотрены правки. Подробности о компании и условиях работы будут предоставлены после отклика.
2D-аниматор
Мы срочно ищем талантливых 2D-аниматоров для создания анимаций на Youtube.
Важно уметь работать быстро и соблюдать установленные дедлайны.
Необходимо наличие портфолио с примерами работ.
Проектная работа с возможностью долгосрочного сотрудничества и оплатой криптовалютой.
Пример анимации: https://youtu.be/gBtp2zvc_Dg
Заявки фрилансеров
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