Требуется 2D аниматор для создания короткой мультипликации в стиле деген-мем для крипто проекта. Также нужен фотошоп дизайнер для покраски объектов и работы с масками. Укажите в отклике: «2D аниматор, мое портфолио - линк, и немного о себе».