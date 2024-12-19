Необходима 2D Lottie анимация логотипа в формате Lottie. Анимация должна длиться до 5 секунд, в процессе иконки заполняют очертание логотипа, меняя цвет на цвет лого. Важно, чтобы анимация была реализована качественно и с учетом всех деталей. Укажите цену за выполнение работы.
3D анимация, motion-дизайн
Нужно создать 1 видеоролик для ювелирки. 3D модель и лого предоставлю.
Вот пример :
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