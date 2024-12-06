Требуется иллюстратор-аниматор для создания 30-секундного анимационного ролика в покадровой технике. Сроки: с 29.11 по 10.12. Имеется готовый сценарий. Идеальный кандидат должен иметь опыт в анимации и быть доступным для быстрого старта проекта.